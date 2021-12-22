Шевченко рассказал о первоочередной цели «Дженоа» во время зимнего транциферного окна
Шевченко: «Мои игроки будут бороться за спасение всем сердцем»
«Дженоа» пока идет в зоне вылета в Италии
16:53
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался о ничьей с «Аталантой» (0:0) в последнем туре Серии А. Слова специалиста приводит Tuttomercato.
«Наши игроки были полны решимости, чтобы добиться хорошего результата в игре с такой великой командой, как «Аталанта». Команда действовала, как одно целое.
Игроки проявляют характер, они будут бороться за спасение всем сердцем».
В турнирной таблице Серии А «Дженоа» набрала 11 баллов, но осталась в зоне вылета.