Шевченко может остаться без лидера. Капитану «Дженоа» сделали предложение из MLS

Кришито пока не принял решение о своем будущем

Доменико Кришито / Фото: Twitter

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито получил предложение от клуба MLS «Торонто», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 34-летний полузащитник пока в раздумьях. Известно также то, что «Торонто» предложи Кришито контракт на два года и зарплату, которая в два раза превышает его нынешний доход в «Дженоа».

В нынешнем сезоне у Кришито 6 мячей и 1 ассист в 16-ти матчах за «Дженоа».

Напомним, в последнем матче 2021-го года «Дженоа» забрала очки у «Аталанты» (0:0).