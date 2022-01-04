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Тема дняЗа право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть

Шевченко может получить экс-лидера «Атлетико» в обмен на защитника «Дженоа»

Другой итальянский клуб намерен совершить сделку с «грифонами»
Футбол Серия А (Италия)
16:06
Шевченко может получить экс-лидера «Атлетико» в обмен на защитника «Дженоа»
Давиде Бираски / Фото - Zimbio

Итальянский «Кальяри» нацелился на защитника «Дженоа». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, в клубе хотят подписать Давиде Бираски. В обмен команда Андрея Шевченко может получить центрбека Диего Година.

В текущем сезоне игрок «Дженоа» провел 16 матчей. А вот представитель «Кальяри» отыграл 12 встреч, оформив две результативные передачи.

Ранее «грифоны» оформили первый трансфер при украинском специалисте.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Шевченко Дженоа Диего Годин

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