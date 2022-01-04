«Дженоа» Шевченко арендует форварда, которого ранее продали в «Милан» за 35 миллионов
Шевченко может получить экс-лидера «Атлетико» в обмен на защитника «Дженоа»
Другой итальянский клуб намерен совершить сделку с «грифонами»
16:06
Давиде Бираски / Фото - Zimbio
Итальянский «Кальяри» нацелился на защитника «Дженоа». Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, в клубе хотят подписать Давиде Бираски. В обмен команда Андрея Шевченко может получить центрбека Диего Година.
В текущем сезоне игрок «Дженоа» провел 16 матчей. А вот представитель «Кальяри» отыграл 12 встреч, оформив две результативные передачи.
Ранее «грифоны» оформили первый трансфер при украинском специалисте.
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