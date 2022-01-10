Неужели это конец? Все идет к тому, что Шевченко уволят из «Дженоа»
Шевченко может выдохнуть. Боссы «Дженоа» пока решили оставить украинского тренера
Тем не менее, судьба наставника снова будет под угрозой, если результаты не улучшатся
10 января 19:24
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко не будет уволен в ближайшее время, сообщает авторитетный источник La Gazzetta dello Sport.
По его информации, боссы клуба провели совещание, на котором решили пока не увольнять украинского тренера как минимум до матча с «Миланом» в Кубке Италии, который состоится 13 января.
Отметим, что при «Дженоа» Шевченко провел 10 матчей, победил лишь раз, трижды сыграл вничью и 6 раз уступил.
В турнирной таблице Серии А «Дженоа» идет в зоне вылета.