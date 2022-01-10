Шевченко может выдохнуть. Боссы «Дженоа» пока решили оставить украинского тренера

Тем не менее, судьба наставника снова будет под угрозой, если результаты не улучшатся

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко не будет уволен в ближайшее время, сообщает авторитетный источник La Gazzetta dello Sport.

По его информации, боссы клуба провели совещание, на котором решили пока не увольнять украинского тренера как минимум до матча с «Миланом» в Кубке Италии, который состоится 13 января.

Отметим, что при «Дженоа» Шевченко провел 10 матчей, победил лишь раз, трижды сыграл вничью и 6 раз уступил.

В турнирной таблице Серии А «Дженоа» идет в зоне вылета.