Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Шевченко может выдохнуть. Боссы «Дженоа» пока решили оставить украинского тренера

Тем не менее, судьба наставника снова будет под угрозой, если результаты не улучшатся
Футбол Серия А (Италия)
10 января 19:24
Шевченко может выдохнуть. Боссы «Дженоа» пока решили оставить украинского тренера
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко не будет уволен в ближайшее время, сообщает авторитетный источник La Gazzetta dello Sport.

По его информации, боссы клуба провели совещание, на котором решили пока не увольнять украинского тренера как минимум до матча с «Миланом» в Кубке Италии, который состоится 13 января.

Отметим, что при «Дженоа» Шевченко провел 10 матчей, победил лишь раз, трижды сыграл вничью и 6 раз уступил.

В турнирной таблице Серии А «Дженоа» идет в зоне вылета.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Шевченко Дженоа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Неужели это конец? Все идет к тому, что Шевченко уволят из «Дженоа»
Тема дня
Неужели это конец? Все идет к тому, что Шевченко уволят из «Дженоа»
Футбол Украинские легионеры
10 января 12:25
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Футбол Серия А (Италия)
10 января 10:58
Источник: Об увольнении Шевченко сообщат уже в ближайшие часы
Источник: Об увольнении Шевченко сообщат уже в ближайшие часы
Футбол Украинские легионеры
10 января 08:57
1
«Дженоа» хочет уволить Шевченко
«Дженоа» хочет уволить Шевченко
Футбол Серия А (Италия)
10 января 08:17
Президент «Дженоа»: «Мы все понимаем, что так продолжаться не может»
Президент «Дженоа»: «Мы все понимаем, что так продолжаться не может»
Футбол Серия А (Италия)
10 января 07:42
1
Без Шевченко не получилось. «Специя» Коваленко минимально переиграла «Дженоа»
Без Шевченко не получилось. «Специя» Коваленко минимально переиграла «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
09 января 21:21

Новости: Футбол

В «Реале» назвали условие, при котором отпустят Лунина в «Аякс»
В «Реале» назвали условие, при котором отпустят Лунина в «Аякс»
Украинские легионеры
11:25
Вернидуб: «Заре» придется попотеть на сборах»
Вернидуб: «Заре» придется попотеть на сборах»
Украинская Премьер-лига
11:13
«Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо»
«Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо»
Первая лига
10:47
Экс-защитник «Шахтера»: «Ставлю 51 на 49 в пользу «Динамо»
Экс-защитник «Шахтера»: «Ставлю 51 на 49 в пользу «Динамо»
Украинская Премьер-лига
10:27
Центрбек «Динамо»: «Сделаем все, чтобы вновь выиграть чемпионат и кубок»
Центрбек «Динамо»: «Сделаем все, чтобы вновь выиграть чемпионат и кубок»
Украинская Премьер-лига
10:03
Экс-хавбек «Шахтера»: «Шотландцы не покажут ничего нового с Украиной»
Экс-хавбек «Шахтера»: «Шотландцы не покажут ничего нового с Украиной»
Сборная Украины
09:39
С Морозюком, Цитаишвили и Русиным – опубликован список игроков «Черноморца» на сборах
С Морозюком, Цитаишвили и Русиным – опубликован список игроков «Черноморца» на сборах
Украинская Премьер-лига
09:21
«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса
«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса
Украинская Премьер-лига
08:59
Новая стратегия. «Черноморец» подписал еще одного игрока «Динамо»
Новая стратегия. «Черноморец» подписал еще одного игрока «Динамо»
Украинская Премьер-лига
08:39
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
3
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Все новости