Ярмоленко: «Оставили очень много сил в матче»
Шевченко: «Можно было сыграть лучше за счет передач»
Наставник сборной Украины – о матче против Северной Македонии
19:32
Андрей Шевченко / фото - Динамомания
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу команды над Северной Македонией (2:1) в матче 2-го круга группового этапа Евро-2020.
Малиновский играл на позиции левого полузащитника в «Аталанте», он хорошо ее знает. Плюс были хорошие подключения Миколенко. Нам удалось сбалансировать фланги. Считаю, что мы хорошо сыграли в атаке. В конце была нервозность, можно было сыграть лучше за счет передач.
Замены? Беседин вышел и дал много борьбы, Цыганков имел шанс. Они, Сидорчук и Соболь были настроены на результат, и мы его добились. Форма Ярмоленко и Яремчука? Думаю, что вся команда в хорошей форме. Осталось реализовывать все, что мы создаем. Нужно находить баланс. Впереди у нас тяжелая игра с непростым соперником. Необходимо восстановиться и готовиться к ней.
Напомним, Андрей Ярмоленко также прокомментировал победу в этом матче.
Комментарии 0