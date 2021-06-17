Шевченко: «Можно было сыграть лучше за счет передач»

Андрей Шевченко / фото - Динамомания

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу команды над Северной Македонией (2:1) в матче 2-го круга группового этапа Евро-2020.

Замены? Беседин вышел и дал много борьбы, Цыганков имел шанс. Они, Сидорчук и Соболь были настроены на результат, и мы его добились. Форма Ярмоленко и Яремчука? Думаю, что вся команда в хорошей форме. Осталось реализовывать все, что мы создаем. Нужно находить баланс. Впереди у нас тяжелая игра с непростым соперником. Необходимо восстановиться и готовиться к ней.