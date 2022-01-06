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Шевченко: «Мы отказались от атак в пользу защиты. Важно было набрать очки»

Тренер – о ничьей с «Сассуоло»
Футбол Серия А (Италия)
22:25
Шевченко: «Мы отказались от атак в пользу защиты. Важно было набрать очки»
Фото: Genoa

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал TUTTOmercatoWEB.com ничью с «Сассуоло» (1:1) в матче 20 тура Серии А.

«Сегодня мне понравилось отношение команды, было важно привезти домой очки. «Сассуоло» очень хорошо играет, они очень организованные. Нам не было легко, но ребята вышли сражаться и выложились на 110%.

Мы отказались от атак в пользу защиты – сейчас нам нужно чем-то жертвовать, чтобы набрать, что можем.

Трансферы? Я работаю с игроками, которые есть, и счастлив по поводу их отношения к делу. Трансферы – на усмотрение клуба.

Хефти хорошо действовал в первом тайме, затем немного сдал, и мы его заменили. Ему нужно время и тренировки. Система игры зависит от имеющегося состава. В данный момент я не могу выставить 4-3-3, потому что нам нужны другие, более квалифицированные футболисты.

Миранчук? Я просто называю позицию своему директору, выбор делает он и президент».


Это вторая ничья для «Дженоа» подряд. Команда идет 19-й в таблице Серии А.

Андрей Усмонов
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