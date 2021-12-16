Шевченко: «Мы попытаемся сыграть в свой футбол с «Лацио»

Завтра «Дженоа» сыграет с римлянами в Серии А

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался о грядущем матче с «Лацио» в 18-м туре чемпионата Италии. Слова специалиста приводит пресс-служба «грифонов».

– Победа над «Салернитаной» в Кубке Италии придаст команде уверенности в чемпионате?

– Победы доставляют много удовольствия. Команда не пропустила гол, победила – это облегчение для нас. В этом году у нас остались два сложных матча. Мы надеемся, что наш боевой дух поможет нам.

С «Лацио» мы должны сыграть в свой футбол: компактно, агрессивно. Мы должны попытаться взять очки. Решающей будет командная игра. Мы должны использовать свои моменты, это самое важное.

Маттиа Дестро забил 7 голов в текущем сезоне чемпионата Италии, он лидер команды по этому показателю. Приятно, что, восстановившись от травмы, он сразу забил. Это футболист, у которого много энтузиазма. Он хочет помочь команде.

– Футболисты «Лацио» будут свежее, ведь они стартуют в Кубке со стадии 1/8 финала.

– В кубковом матче мы пытались сбалансировать команду, предоставив отдых некоторым игрокам



Матч «Лацио» – «Дженоа» состоится завтра, 17-го декабря.

Онлайн трансляция матча «Лацио» – «Дженоа».