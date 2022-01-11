Шевченко может выдохнуть. Боссы «Дженоа» пока решили оставить украинского тренера
Шевченко на помощь в «Дженоа» может прийти легенда МЮ и сборной Португалии
Агенты предложили вингера «грифонам»
11 января 11:44
Луиш Нани / фото - The Gold Stuff Film
Вингер Луиш Нани может стать игроком «Дженоа», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Агенты предложили 35-летнего португальца «грифонам» и «Болонье».
Игрок находится без клуба с ноября, после того как покинул МЛС по окончанию контракта с «Орландо Сити».
Хавбек особенно известен своими выступлениями за «Манчестер Юнайтед», где он провел 230 матчей, записал на свой счет 114 голевых действий, четырежды выиграл АПЛ и победил с командой в Лиге чемпионов.
В составе сборной Португалии игрок также добился успехов, одержав победу на Евро-2016.
Шевченко может выдохнуть. Боссы «Дженоа» пока решили оставить украинского тренера.
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