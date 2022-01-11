Шевченко на помощь в «Дженоа» может прийти легенда МЮ и сборной Португалии

Агенты предложили вингера «грифонам»

Луиш Нани / фото - The Gold Stuff Film

Вингер Луиш Нани может стать игроком «Дженоа», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Агенты предложили 35-летнего португальца «грифонам» и «Болонье».

Игрок находится без клуба с ноября, после того как покинул МЛС по окончанию контракта с «Орландо Сити».

Хавбек особенно известен своими выступлениями за «Манчестер Юнайтед», где он провел 230 матчей, записал на свой счет 114 голевых действий, четырежды выиграл АПЛ и победил с командой в Лиге чемпионов.

В составе сборной Португалии игрок также добился успехов, одержав победу на Евро-2016.

Шевченко может выдохнуть. Боссы «Дженоа» пока решили оставить украинского тренера.