Шевченко: «Наберитесь терпения. Чемпионат очень сложный, «Дженоа» будет бороться»

Андрей Шевченко / фото - Getty Images

Новый главный тренер «Дженоа», украинец Андрей Шевченко в интервью YouTube каналу «Бомбардир» рассказал о своих первых неделях в итальянском клубе и поддержке фанатов.

Думаю, здесь очень большой энтузиазм. Прежде всего – люди готовы ждать. Все понимают, в каком состоянии нам передавалась команда. При этом никто особого прессинга не делает, никто не ждет, что игра и результаты поменяются за короткий период. Болельщики готовы ждать – это для меня самый большой стимул.

Вас в Украине поддерживают, теперь все будут серию А смотреть, как в свое время «Милан».

Да, я знаю. Очень приятно, что будет трансляция. Для меня очень важно было, когда украинские болельщики приезжали, поддерживали. Это очень важный момент для меня. Очень рад, что в Украине будут транслировать матчи. Наберитесь терпения. Чемпионат очень сложный, качественных команд очень много. Мы будем бороться. Не всегда будут удачные матчи, прекрасно понимаем. Но дождитесь конца.