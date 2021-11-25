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Шевченко: «Наберитесь терпения. Чемпионат очень сложный, «Дженоа» будет бороться»

Украинский специалист – о поддержке со стороны итальянских фанатов
Футбол Украинские легионеры
25 ноября 13:59
Шевченко: «Наберитесь терпения. Чемпионат очень сложный, «Дженоа» будет бороться»
Андрей Шевченко / фото - Getty Images

Новый главный тренер «Дженоа», украинец Андрей Шевченко в интервью YouTube каналу «Бомбардир» рассказал о своих первых неделях в итальянском клубе и поддержке фанатов.

Чувствуете поддержку людей?

Думаю, здесь очень большой энтузиазм. Прежде всего – люди готовы ждать. Все понимают, в каком состоянии нам передавалась команда. При этом никто особого прессинга не делает, никто не ждет, что игра и результаты поменяются за короткий период. Болельщики готовы ждать – это для меня самый большой стимул.

Вас в Украине поддерживают, теперь все будут серию А смотреть, как в свое время «Милан».

Да, я знаю. Очень приятно, что будет трансляция. Для меня очень важно было, когда украинские болельщики приезжали, поддерживали. Это очень важный момент для меня. Очень рад, что в Украине будут транслировать матчи. Наберитесь терпения. Чемпионат очень сложный, качественных команд очень много. Мы будем бороться. Не всегда будут удачные матчи, прекрасно понимаем. Но дождитесь конца.

Напомним, Моуриньо считает Шевченко тренером с огромным потенциалом.

Источник: Трибуна Михаил Рыбак
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