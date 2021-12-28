«Дженоа» Шевченко является главным претендентом на игрока сборной России
Шевченко нашел в Серии А форварда, который должен усилить атаку «Дженоа»
«Грифоны» готовятся к зимнему трансферному окну
07:50
Андрей Шевченко / фото - Eurosport
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко определился с одной из трансферный целей на январь, сообщает Tuttosport.
«Грифоны» интересуются форвардом «Уотфорда» Игнасио Пуссетто, который выступает за «Удинезе» на правах аренды.
26-летний аргентинец в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и оформил один ассист.
Потенциальный трансфер нападающего оценивают в 5 миллионов евро.
Ранее также стало известно, что «Дженоа» является главным претендентом на игрока сборной России.
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