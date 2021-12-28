Шевченко нашел в Серии А форварда, который должен усилить атаку «Дженоа»

«Грифоны» готовятся к зимнему трансферному окну

Андрей Шевченко / фото - Eurosport

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко определился с одной из трансферный целей на январь, сообщает Tuttosport.

«Грифоны» интересуются форвардом «Уотфорда» Игнасио Пуссетто, который выступает за «Удинезе» на правах аренды.

26-летний аргентинец в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и оформил один ассист.

Потенциальный трансфер нападающего оценивают в 5 миллионов евро.

Ранее также стало известно, что «Дженоа» является главным претендентом на игрока сборной России.