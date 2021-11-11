Шевченко: «У Украины будет важнейшая игра с Боснией, всех обнимаю и буду болеть»
Шевченко назвал двоих фаворитов на завоевание «Золотого мяча»
Неожиданный выбор главного тренера Дженоа»
Андрей Шевченко / Фото: УНН
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко назвал двух фаворитов на завоевание «Золотого мяча» в 2021-м году. Слова специалиста приводит Tuttosport.
«Кто завоюет «Золотой мяч» в этом году? Я думаю, Жоржиньо или Месси».
Отметим, что главными фаворитами на «Золотой мяч» в Европе считают Роберта Левандовски и Карима Бензема.
Ранее Шевченко пожелал удачи сборной Украины в матче отборочного раунда чемпионата мира против Боснии и герцеговины, который состоится 16-го ноября.
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