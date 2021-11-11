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Шевченко назвал двоих фаворитов на завоевание «Золотого мяча»

Неожиданный выбор главного тренера Дженоа»
Футбол В Европе
14:51
Шевченко назвал двоих фаворитов на завоевание «Золотого мяча»
Андрей Шевченко / Фото: УНН

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко назвал двух фаворитов на завоевание «Золотого мяча» в 2021-м году. Слова специалиста приводит Tuttosport.

«Кто завоюет «Золотой мяч» в этом году? Я думаю, Жоржиньо или Месси».

Отметим, что главными фаворитами на «Золотой мяч» в Европе считают Роберта Левандовски и Карима Бензема.

Ранее Шевченко пожелал удачи сборной Украины в матче отборочного раунда чемпионата мира против Боснии и герцеговины, который состоится 16-го ноября.

Петр Приходько
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Андрей Шевченко

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