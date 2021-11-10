Без Малдеры. Оглашен тренерский штаб Шевченко в «Дженоа»
Шевченко назвал главные задачи «Дженоа» после его назначения
Также специалист рассказал, за счет чего можно достичь поставленных целей
16:36
Андрей Шевченко / Фото - Дженоа
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко назвал задачи команды после своего назначения. Слова специалиста передает пресс-служба «грифонов».
Наша цель – в следующем сезоне играть в Серии А. Я знаю лишь один путь, как ее можно достичь, – работать. Обещаю, что сделаю все, что могу. Нам нужно подняться на такое место в таблице, которое позволит нам спокойно дышать и не нервничать. Это сейчас самое главное.
Кубок Италии? В первую очередь, нам нужно спастись от вылета. Мы с командой будем работать над этим.
Я разговаривал с игроками, почувствовал, что они хотят улучшить текущую ситуацию. Благодаря этому стремлению и правильной структуре на поле, мы сможем добиться успеха.
Ранее сообщалось, что в «Дженоа» готовят аренду и полноценный трансфер двух украинских футболистов.
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