Шевченко назвал главные задачи «Дженоа» после его назначения

Андрей Шевченко / Фото - Дженоа

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко назвал задачи команды после своего назначения. Слова специалиста передает пресс-служба «грифонов».

Кубок Италии? В первую очередь, нам нужно спастись от вылета. Мы с командой будем работать над этим.

Я разговаривал с игроками, почувствовал, что они хотят улучшить текущую ситуацию. Благодаря этому стремлению и правильной структуре на поле, мы сможем добиться успеха.