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Шевченко назвал главные задачи «Дженоа» после его назначения

Также специалист рассказал, за счет чего можно достичь поставленных целей
Футбол Серия А (Италия)
16:36
Шевченко назвал главные задачи «Дженоа» после его назначения
Андрей Шевченко / Фото - Дженоа

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко назвал задачи команды после своего назначения. Слова специалиста передает пресс-служба «грифонов».

Наша цель – в следующем сезоне играть в Серии А. Я знаю лишь один путь, как ее можно достичь, – работать. Обещаю, что сделаю все, что могу. Нам нужно подняться на такое место в таблице, которое позволит нам спокойно дышать и не нервничать. Это сейчас самое главное.

Кубок Италии? В первую очередь, нам нужно спастись от вылета. Мы с командой будем работать над этим.

Я разговаривал с игроками, почувствовал, что они хотят улучшить текущую ситуацию. Благодаря этому стремлению и правильной структуре на поле, мы сможем добиться успеха.

Ранее сообщалось, что в «Дженоа» готовят аренду и полноценный трансфер двух украинских футболистов.

Сергей Стаднюк
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Андрей Шевченко Дженоа

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