Шевченко назвал компонент, в котором «Дженоа» была хороша в игре с «Аталантой»

«Грифоны» смогли отобрать очки у команды из Бергамо

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал для Calcio Atalanta ничью с «Аталантой» (0:0) в матче 19-го тура Серии А:

«Мы показали, что у нас есть большой дух, желание бороться и большую отвагу. Ребята сделали то, что я просил. Мы были хороши в защите и прессинге. Должны делать шаг за шагом. Переживаем непростое время, но мы хорошо отреагировали, объединились. Теперь уверен, что хорошо поработаем над трансферами. С самого начала матча могли добиться большего, но команда дала мне несколько ответов, и я рад».

«Грифоны» во второй раз при украинце смогли взять очки в чемпионате. Ранее команда также сыграла в «сухую» ничью с «Удинезе».

Выиграть подопечным Шевченко удалось только в кубковой игре с «Салернитаной».

Перед игрой в стане генуэзской команды был обнаружен коронавирус.