Ярмоленко получил футболку сборной Украины с уникальным номером
Шевченко назвал лидера сборной Украины на Евро-2020
Экс-тренер команды отметил опытного игрока
Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал лидера национальной команды на Евро-2020.
– При вас кто добился наибольшего прогресса?
– Однозначно, Малиновский и Зинченко. Матвиенко, Забарный – я буду называть всю команду.
Есть разные периоды – 3-4 месяца кто-то находится в лучшей форме. Лидером на чемпионате Европы однозначно был Андрей Ярмоленко. Не имея игровой практики, он приехал – и с первых дней мы видели эту искру в глазах.
– Травма Малиновского.
– Он приехал, у него уже были проблемы, о них я знал давно. С этой проблемой он доиграл сезон за «Аталанту».
Ранее стало известно, сколько Шевченко заработал за 5 лет в сборной Украины.
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