Шевченко: «Индивидуально к игрокам Нидерландов готовиться не будем»
Шевченко назвал лидеров сборной Украины
Тренер выделил четырех игроков
17:09
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед стартом Евро-2020 назвал лидеров команды. Слова тренера приводит сайт UEFA.
«У нас прочный костяк: начиная от нашего капитана и вратаря Андрея Пятова и поднимаясь по каждой линии, у нас есть игроки, которые обладают определенным опытом и качествами. Однозначно я считаю, что Малиновский, Зинченко и Ярмоленко — это топ-игроки».
13 июня Украина сыграет против Нидерландов в первой игре Евро-2020.
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