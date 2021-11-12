Павелко подтвердил, что сборная Турции предлагала Шевченко работу
Шевченко назвал свою главную цель в «Дженоа»
Тренер заявил, что у него дальновидные планы с итальянским клубом
14:55
Андрей Шевченко / Фото: ФК Дженоа
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко назвал свою главную цель в клубе.
«Главная цель – остаться в Серии A. Основная задача наша. У меня контракт на 2,5 года, поэтому планы мы строим на будущее.
Состав? Я думаю, что важно сейчас сделать команду, которая решит задачу. В январе нужно усилиться и остаться в элите. А потом будем с руководством обсуждать состав на новый сезон».
Ранее подтвердилось то, что сборная Турции предлагала Шевченко работу.
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