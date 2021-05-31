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Шевченко: «Не хотел бы встретиться с Италией на Евро-2020»

Тренер доволен, что Украина сыграет на турнире
Футбол Сборная Украины
12:22
Шевченко: «Не хотел бы встретиться с Италией на Евро-2020»
Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил Radio Rai, что не хотел бы сыграть на Евро-2020 против Италии.

«У сборной Украины все хорошо. Работаем над подготовкой к Евро. Для нас хороший показатель, что мы там выступим.

Сборная Италии – отличная команда. Одни из тех, кто может выиграть Евро. Для нас было бы большим успехом выйти из группы, но я бы не хотел встретиться с Италией. У этой команды отличный состав и очень хороший тренер».

Украина сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии в группе на чемпионате Европы.

 

Андрей Усмонов
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Теги

Андрей Шевченко сборная Украины (футбол)

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