Шевченко: «Не хотел бы встретиться с Италией на Евро-2020»

Тренер доволен, что Украина сыграет на турнире

Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил Radio Rai, что не хотел бы сыграть на Евро-2020 против Италии.

«У сборной Украины все хорошо. Работаем над подготовкой к Евро. Для нас хороший показатель, что мы там выступим. Сборная Италии – отличная команда. Одни из тех, кто может выиграть Евро. Для нас было бы большим успехом выйти из группы, но я бы не хотел встретиться с Италией. У этой команды отличный состав и очень хороший тренер».

Украина сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии в группе на чемпионате Европы.