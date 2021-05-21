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Шевченко не мог спать после ничьих с Финляндией и Казахстаном. Юрий Сапронов – о сборной Украины изнутри

Также он сравнил тренерский штаб нашей национальной команды со штабом Гвардиолы
Футбол Сборная Украины
21 мая 22:30
Шевченко не мог спать после ничьих с Финляндией и Казахстаном. Юрий Сапронов – о сборной Украины изнутри
Эксклюзив
Тренерский штаб сборной Украины и Юрий Сапронов / Фото – facebook.com/sapronov.yuri

Его отстрочили на год, но, к счастью, не отменили. Чемпионат Европы уже очень близко. И сборная Украины с 15 мая начала целенаправленную к нему подготовку.

Пока Руслан Малиновский получает признание лучшего игрока месяца в Серии А, а Александр Зинченко готовится к финалу Лиги чемпионов, доступные для Андрея Шевченко футболисты проводят тренировочный сбор в Харькове.

Уже 23 мая национальной команде предстоит первый товарищеский матч – в Харьков приедет Бахрейн. Ну а пока наша сборная тренируется. Даже под проливным дождем:

Все время, вплоть до самого вылета в Бухарест, где команда Шевченко будет базироваться во время Евро, она проведет в Харькове, в Superior Golf & Spa Resort. Конечно, с отрывом на три дня выходных и матчи с Северной Ирландией и Кипром.

Юрий Сапронов, владелец гольф-курорта, на данный момент является человеком, наверное, наиболее погруженным в дела сборной, если не брать в учет самих игроков и тренерский штаб. В интервью XSPORT.ua он рассказал о беспрецедентных карантинных мерах, об атмосфере и даже сравнил тренерский штаб национальной команды Украины со штабом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Общая обстановка очень позитивная. Андрей Николаевич, на мой взгляд, не просто хороший тренер – он еще и хороший мотиватор. Он умеет объединить, вовремя сказать. Его фразы, мы знаем, могут стать мемом, как, к примеру, о прикурить.

Он очень тонко, мне кажется, чувствует психологию футболиста. Это важно. И весь тренерский штаб – это, конечно, супер-профессионалы. Я такое видел…, например, у тренерского штаба «Манчестер Сити», который трижды был в Superior. Это тоже было очень круто. Я видел и другие штабы, и другие команды, никого не хочу обижать, но…

Андреа Малдера – это мозг команды. Прекрасного тренера-аналитика Луиджи Ночентини, я так понимаю, Андрей Николаевич пригласил из «Наполи». Педро Харо – прекрасно работает с вратарями. Андреа Азалин – это глыба физической подготовки, я понимаю, что его вклад в чемпионство «Лестера» в АПЛ был очень весомым. Саша Шовковский. Тренерский штаб прекрасен. Я вижу как они общаются с ребятами и вне поля. Атмосфера очень домашняя. Это очень нравится.

То есть, правильно я могу понять, вы этот тренерский штаб по уровню можете сравнить со штабом «Манчестер Сити»?

Мне кажется, подходы очень похожие. Конечно, «Сити», у них другой ресурс. Не знаю цифр, но не думаю, что у УАФ такой же ресурс, как у «Сити». Но по подходу, по общению с игроками…

Я, конечно, с удовольствием подсматривал и разминки, и тренировки всех команд, которые у нас были. А наш комплекс имеет такой опыт, который вряд ли кто-то имеет в Украине: у нас было 11 команд Лиги чемпионов («Манчестер Сити» был трижды), две команды Лиги Европы, национальная сборная Нидерландов жила у нас на Евро. Мне действительно есть с чем сравнивать.

Андреа Малдера и Андрей Шевченко / Фото - facebook.com/sapronov.yuri
Вы очень много пишете в Facebook об Андрее Шевченко…

Я удивляюсь ему во время каждого приезда. Мы не виделись четыре месяца (знакомы очень давно). И вот он опять в прекрасной форме.

Я по-прежнему, с точки зрения болельщика, не эксперта, конечно же, утверждаю, что, так ставить корпус, как его ставит Андрей Николаевич, так закрывать мяч, что невозможно забрать… у нас хорошая молодежь, классная, но он не отдает им мяч. И это не потому что он тренер, а потому, что они не могут его забрать. А ему 45 лет вообще-то.

Вы писали, что он вам признался, что не мог спать ночью после ничьих с Финляндией и Казахстаном. Это правда?

Я не уверен, что имею право говорить те детали, которые знаю дружеские, но, конечно же, он, поверьте, очень переживал и переживает. Я не знаю сколько ночей он не спал…

Нам повезло, Украине повезло, что он наш тренер. Я никого не хочу обидеть, у нас есть хорошие специалисты, но Андрей Николаевич не боится рисковать, он берет на себя ответственность, он ответит за результаты. А если он ошибается, то очень быстро это анализирует и старается все исправить. Нам правда очень повезло.

Я абсолютно убежден, что его ждет крутое тренерское будущее. Не знаю где. Наверное, в Италии. В душе он итальянец.

Но сейчас, как бы мы не говорили, он вообще не хочет разговаривать об этом, даже со мной. У него только сборная, сборная, сборная. И результаты. Напряженность чувствуется. И ответственность сумасшедшая.

Как вы видите, футболистам нравится, что Андрей Шевченко становится с ними в двухсторонки?

Мнение не специалиста, но мне кажется, что это крайне важно. Многие из них не то чтобы были удивлены…, а может и удивлены – он до сих пор может исполнить, до сих пор может показать. Не просто рассказать и начертить, а взять мяч, поставить и сделать. И не для того, чтобы поднять свой и так высокий авторитет.

Если бы я был там каким-то носильщиком мячей, в пятом дубле сборной то тоже, наверное, не то, чтобы был удивлен, но «Вау!», приятно, целый Шева! покажет что нужно сделать, как ударить, где стоять, как развернуть плече, какую опорную ногу выставить против того или иного нападающего или защитника. Мне кажется, это важно.

Но, опять же, я не эксперт. У нас же любой плотник, бетонщик и Юрий Сапронов разбираются в футболе на уровне экспертов. Шучу, конечно.

А теперь больше о том, в чем вы разбираетесь намного лучше. Можете рассказать о карантинных мерах, как условия размещения команды отличаются от докоронавирусных, что поменялось?

Условия жесткие. Комплекс у нас большой: есть гольф, есть теннис, есть фитнес, SPA, но сама гостиница закрыта только под сборную. И определено 53 человека персонала, которые находятся внутри. Они не меняются, это одни и те же люди. Мы сдаем ПЦР-тесты раз в 72 часа. Я знаю, что и сборная тоже раз в 72 их сдает.

У нас, по протоколу UEFA, медицинская маска запрещена – только респираторы FFP2 или FFP3. Количество санитайзеров зашкаливает на квадратный метр. Мы кварцуем, ну это наша инициатива, у нас есть ультрафиолетовые кварцевые лампы и мы кварцуем комнаты раз в сутки, когда ребята уезжают. Есть огромные лампы, с меня ростом, которые кварцуют зал, где они кушают, фитнес-зал.

Меры безопасности беспрецедентные. Никто не может войти из посторонних в гостиницу, кроме персонала и игроков.

Это, конечно, создает определенные неудобства для общего комплекса. Но я понимаю меру ответственности. Это самый важный момент, который был. Из всех Лиг чемпионов, Лиг Европы, отборочных матчей.

То есть, комплекс закрыт, другие люди не имеют к нему доступа?

Нет, шлагбаум открыт. Комплекс – 70 гектар. Здесь несколько зданий. Доступ в гостиницу с двух верхних входов закрыт. А боковой вход в фит-зал, боковой вход в SPA открыты. Но четко под расписание сборной там никого нет. И ни члены клуба, ни, к сожалению, гости-харьковчане, тогда не имеют туда доступа. Мы извиняемся всегда, но под сборную подстраиваемся.

К примеру, был дождь, и Андрей Николаевич был вынужден не делать в 10:30 утреннюю тренировку. А фит-зал был запланирован с 12. Мы переносим, всегда стараемся делать так, чтобы было комфортно сборной. Наверное, какие-то репутационные потери для гостей мы несем. Но это неважно совершенно, здесь деньги не интересуют. Я должен сделать то, что мы должны сделать.

Еще, наверное, из важного. Это уже девятый или десятый приезд сборной. И во время каждого приезда три-четыре-пять спортивных школ приезжали, подписывали мячи, футболки, селфились с Андреем Николаевичем, со сборной. Сейчас, конечно, я враг народа, потому что никого не могу пустить. Но сборная и Андрей Николаевич всегда откликались на детей.

Есть ли у вас даты, когда остальные футболисты должны приехать?

Как будут приезжать сборники я не знаю. Мне кажется, если я ничего не путаю, после матча с Бахрейном сборная сразу улетает 24 мая ночью. И она возвращается 28 мая. Андрей Николаевич дает им три или четыре дня выходных. Тренеры некоторые остаются здесь.

Когда приедут Зинченко, Малиновский, Ярмоленко и остальные? Думаю, они будут все 28 вечером. Все, кроме Зинченко. Он ведь 29 играет финал. Очень хочется, чтобы он выиграл, чтобы украинец был победителем Лиги чемпионов. Он заслужил.

После возвращения сборная будет базироваться у вас уже до самого вылета на Евро?

7 июня они играют с Кипром, 8 июня вылетают – да. А так будут у нас все время с вот этим вот перерывом – 25,26 и 27 мая их не будет. Потом будет матч с Северной Ирландией – они на автобусе в Днепр поедут.

Беседовал Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua  

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Андрей Шевченко Юрий Сапронов

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