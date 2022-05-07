Шевченко не відновить тренерську кар’єру поки не завершиться війна

Спеціаліст використовує свої медіа ресурси аби допомогти Україні

Фото: УНИАН

Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що не планує займатися кар’єрою в футболі, поки на його батьківщині продовжується кровопролиття. Слова володаря «Золотого м’яча» приводить calciomercato.com:



В даний момент я зосереджений лише на проектах допомоги Україні. Я сподіваюся, що настане мир і люди зможуть повернутися додому. Тільки після цього я зможу думати про повернення до футболу.

Нагадаємо, що Шевченко передав клініці Охматдит ліків майже на півмільйона євро.