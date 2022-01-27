«Постыдный провал или впечатляющий успех». Экс-игрок сборной Польши – о назначении Шевченко
Шевченко не возглавит сборную Польши. Известна причина
Футбольному союзу страны придется выбирать между отечественными специалистами
17:47
Андрей Шевченко / Фото - ФК Дженоа
Сборную Польши не возглавит Андрей Шевченко. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Игорь Цыганык.
По информации источника, специалисту не удалось расторгнуть контракт с «Дженоа». Он продолжает действовать, несмотря на то что украинец уже не работает с командой.
Теперь Польский футбольный союз будет выбрать кандидатуру среди отечественных специалистов. Главным из них назывался экс-наставник «Кадры» Адам Навалка.
Также сообщалось, что вместо Шевченко сборную Польши может возглавить Клаудио Раньери.
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