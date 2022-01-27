Шевченко не возглавит сборную Польши. Известна причина

Футбольному союзу страны придется выбирать между отечественными специалистами

Андрей Шевченко / Фото - ФК Дженоа

Сборную Польши не возглавит Андрей Шевченко. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, специалисту не удалось расторгнуть контракт с «Дженоа». Он продолжает действовать, несмотря на то что украинец уже не работает с командой.

Теперь Польский футбольный союз будет выбрать кандидатуру среди отечественных специалистов. Главным из них назывался экс-наставник «Кадры» Адам Навалка.

Также сообщалось, что вместо Шевченко сборную Польши может возглавить Клаудио Раньери.