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Шевченко: «Нидерланды и без ван Дейка очень сильны»

Тренер сборной Украины дал оценку соперникам команды по группе на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
22:13
Шевченко: «Нидерланды и без ван Дейка очень сильны»
Андрей Шевченко / фото - Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился с Radio Rai мнением о соперниках «сине-желтых» по группе C на Евро-2020.

В нашей группе на Евро-2020 собраны сильные команды. Австрия – хороша, но и Македония тоже неплохая. Нидерланды – фавориты, но сейчас нет национальных сборных, с которыми легко играть.

Мы будем выступать вдали от дома, а Нидерланды будут поддерживать болельщики на родном стадионе. Да, у них не будет ван Дейка. Но они и без него очень сильны. У Австрии также есть игроки, которые играют в очень сильных командах.

Шевченко также прокомментировал вероятность своего прихода в «Милан».

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Шевченко сборная Нидерландов (футбол) сборная Австрии (футбол) сборная Северной Македонии (футбол) Вирджил ван Дейк

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