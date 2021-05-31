Шевченко: «Нидерланды и без ван Дейка очень сильны»

Андрей Шевченко / фото - Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился с Radio Rai мнением о соперниках «сине-желтых» по группе C на Евро-2020.

Мы будем выступать вдали от дома, а Нидерланды будут поддерживать болельщики на родном стадионе. Да, у них не будет ван Дейка. Но они и без него очень сильны. У Австрии также есть игроки, которые играют в очень сильных командах.