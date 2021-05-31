Нидерланды в компенсированное время вырвали у Франции путевку в полуфинал молодежного Евро
Шевченко: «Нидерланды и без ван Дейка очень сильны»
Тренер сборной Украины дал оценку соперникам команды по группе на Евро-2020
22:13
Андрей Шевченко / фото - Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился с Radio Rai мнением о соперниках «сине-желтых» по группе C на Евро-2020.
В нашей группе на Евро-2020 собраны сильные команды. Австрия – хороша, но и Македония тоже неплохая. Нидерланды – фавориты, но сейчас нет национальных сборных, с которыми легко играть.
Мы будем выступать вдали от дома, а Нидерланды будут поддерживать болельщики на родном стадионе. Да, у них не будет ван Дейка. Но они и без него очень сильны. У Австрии также есть игроки, которые играют в очень сильных командах.
Шевченко также прокомментировал вероятность своего прихода в «Милан».
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