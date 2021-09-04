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Шевченко: «Никакого письма от УАФ о приглашении на переговоры по контракту я не получал»

Тренер заявляет, что ассоциация ему ничего не сообщила
Футбол Сборная Украины
07:40
Шевченко: «Никакого письма от УАФ о приглашении на переговоры по контракту я не получал»
Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о своем уходе из национальной команды.

– Федерация настаивает, что вам присылали письмо с приглашением на переговоры.

– Я получал очень много имейлов с приглашениями от FIFA и UEFA, на этой почте я нахожусь постоянно – никакого письма официального мне на этот имейл не приходило. Это моя официальная переписка с FIFA и UEFA. Здесь есть юрист, который может вам объяснить насчет этого. Я в СМИ впервые узнал об этом (юрист подтвердил, что Шевченко не получал официальных писем от УАФ – прим.).

– Самая популярная информация – расхождение в финансовых условиях пролонгационной части контракта. Вы можете это опровергнуть?

– Еще раз: пролонгация уже была оговорена. Тем более, в течение 5 лет мой и моих помощников контракты никогда не менялись – была все время одна и та же цифра в контракте. Вопросов об изменениях финансовой опции не стояло.

Суд? Нет, я этого делать ни в коем случае не собираюсь. Я вам рассказываю о ситуации, потому что считаю, что общественность должна знать. Тем более у меня много болельщиков. Точно так и мой штаб, который провел хорошую работу, поэтому я сегодня вам говорю прямо.

– Должна ли УАФ вам деньги?

– Нет, она полностью рассчиталась с нами. Здесь я не вижу каких-то проблем. Еще раз – вы должны понять – я сегодня не обвиняю УАФ ни в чем, а рассказываю сегодняшнюю ситуацию. Мы не собирались уходить из команды – мы пришли и сказали о том, что хотим пролонгировать контракт.

– С другой стороны информация подается так, что вы раньше говорили о том, что хотите попробовать себя на клубном уровне. Она не соответствует действительности?

– Я не могу прокомментировать, почему кто-то так думает. Я констатирую факт – я соблюдал контракт, никаких переговоров ни с кем не вел. Мы хотели продлить, моя команда тут говорит об этом.


Ранее Шевченко заявил, что не хотел покидать сборную Украины.

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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Теги

Андрей Шевченко УАФ

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