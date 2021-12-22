У сотрудника «Дженоа» был обнаружен коронавирус

Представитель команды сдал положительный тест прямо перед игрой с «Аталантой»

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

В матче 19-го тура Серии А «Дженоа» смогла отобрать очки у «Аталанты» Малиновского, сыграв вничью (0:0).

Но не обошлось без проблем, ведь в команде Андрея Шевченко прямо перед игрой был обнаружен коронавирус.

Незадолго до матча положительный тест на COVID-19 сдал один из сотрудников клуба, не являющийся футболистом.

Все остальные получили отрицательные результаты. Точно известно, что болезнь была обнаружена не у Шевченко, ведь специалист спокойно провел на бровке весь матч.

Украинский полузащитник «богини» Руслан Малиновский вышел в основе на этот матч и провел на поле 75 минут.



Напомним, одноклубник Малиновского в шутку назвал украинца дерьмовым игроком. И сразу же признал – Руслан феномен.