Форвард Швеции: «Шевченко был очень умным игроком»
Шевченко: «Нужно подборы и силовые дуэли со Швецией»
Наставник сборной Украины рассказал за счет чего они будут побеждать шведов
Андрей Шевченко / Фото: UEFA
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире Футбол NEWS на телеканале Футбол 1
высказался о матче со Швецией в 1/8 финала Евро-2020.
«У сборной Украины определился четкий стиль игры, поэтому будет очень важно то, как мы будем контролировать мяч.
Конечно, подборы, силовая борьба – чтобы добиться положительного результата, нам нужно выиграть эти дуэли».
Напомним, матч Украины против Швеции состоится 29 июня в Глазго. Начало – 22:00. На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция.
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