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Шевченко – о будущем: «Это может быть клуб или сборная»

Специалист пока не определился, где проведет следующий сезон
Футбол Сборная Украины
22:49
Шевченко – о будущем: «Это может быть клуб или сборная»
Андрей Шевченко / фото - МИГ

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих планах на продолжение карьеры:

«Очень приятно вернуться в Украину. Был небольшой отпуск с семьей, поэтому удалось отдохнуть. Можно посмотреть сейчас футбол спокойно – без нервов, без ничего. Сейчас очень спокойный период. Мы не рассматривали никаких вариантов со стороны клубов до окончания контракта.

Сейчас я свободный. Надо будет посмотреть некоторые варианты касательно, касающиеся клубов и других, наверное, сборных тоже. Посмотрим, какие будут.

В принципе я понимаю, что сейчас есть время – уделю возможностям поездить по другим клубам, посмотреть, пообщаться с другими тренерами. Я и мой штаб, наверно, повысим внимание в этом направлении».

Где хочется себя попробовать в будущем?

«Посмотрим. Мне интересен проект. Всегда интересно поработать с командой, у которой есть амбиции. Это может быть или клуб, или еще и сборная. Мы рассматриваем разные варианты».

На посту тренера национальной команды Шевченко заменил Александр Петраков. Новый наставник уже обозначил свои цели.

Напомним, вслед за Марлосом сборную Украины покинул еще один натурализованный бразилец.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Андрей Шевченко сборная Украины (футбол)

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