Шевченко – о будущем: «Это может быть клуб или сборная»

Андрей Шевченко / фото - МИГ

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих планах на продолжение карьеры:

Сейчас я свободный. Надо будет посмотреть некоторые варианты касательно, касающиеся клубов и других, наверное, сборных тоже. Посмотрим, какие будут.

В принципе я понимаю, что сейчас есть время – уделю возможностям поездить по другим клубам, посмотреть, пообщаться с другими тренерами. Я и мой штаб, наверно, повысим внимание в этом направлении».