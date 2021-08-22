Петраков заявил, что вслед за Марлосом сборную покинет Жуниор Мораес
Шевченко – о будущем: «Это может быть клуб или сборная»
Специалист пока не определился, где проведет следующий сезон
22:49
Андрей Шевченко / фото - МИГ
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих планах на продолжение карьеры:
«Очень приятно вернуться в Украину. Был небольшой отпуск с семьей, поэтому удалось отдохнуть. Можно посмотреть сейчас футбол спокойно – без нервов, без ничего. Сейчас очень спокойный период. Мы не рассматривали никаких вариантов со стороны клубов до окончания контракта.
Сейчас я свободный. Надо будет посмотреть некоторые варианты касательно, касающиеся клубов и других, наверное, сборных тоже. Посмотрим, какие будут.
В принципе я понимаю, что сейчас есть время – уделю возможностям поездить по другим клубам, посмотреть, пообщаться с другими тренерами. Я и мой штаб, наверно, повысим внимание в этом направлении».
Где хочется себя попробовать в будущем?
«Посмотрим. Мне интересен проект. Всегда интересно поработать с командой, у которой есть амбиции. Это может быть или клуб, или еще и сборная. Мы рассматриваем разные варианты».
На посту тренера национальной команды Шевченко заменил Александр Петраков. Новый наставник уже обозначил свои цели.
Напомним, вслед за Марлосом сборную Украины покинул еще один натурализованный бразилец.
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