Шевченко – о грядущем дерби: «У нас есть проблемы, особенно в атаке»

«Грифоны» не забили еще ни одного гола при украинце

Андрей Шевченко / фото - The Person

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился с Corriere dello Sport ожиданиями от дерби с «Сампдорией» в матче 17-го тура Серии А:

«Мы должны верить в то, что способны спастись от вылета. Несмотря на календарь и травмы, нужно исправлять ситуацию. У нас есть проблемы, особенно в атаке. Но для того, чтобы правильно оценить весь потенциал команды, нужно дождаться возвращения травмированных. Отсутствие многих исполнителей серьезно влияет на нас».

«Грифоны» при украинце пока что не одержали ни одной победы и не забили ни одного гола. Лишь однажды генуэзцы смогли взять очки, сыграв в «сухую» ничью с «Удинезе».

Матч с «Сампдорией» состоится сегодня, 10-го декабря в 21:45.

Напомним, тренер «Сампдории» поддел Шевченко перед очной встречей.