FIFA позволила иностранцам разрывать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке
Шевченко – о нападении россии: «Города бомбят, убивают детей и стариков – это кошмар, от которого я хочу проснуться»
Украинский тренер хочет, чтобы все вернулось в нормальное русло
Фото: УАФ
Украинский тренер Андрей Шевченко высказался о вторжении россии на территорию Украины:
Мои родственники рассказывают мне о происходящем. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и пожилых людей, которые не могут уехать.
Это кажется страшным сном, кажется, что завтра я проснусь и вернусь в нормальную жизнь, но я понимаю, что этого не произойдет... Это реальность.
Украина хочет быть частью Европы, это было наше решение. Зеленский – великий президент, ведущий нас к нашей свободе и независимости.
Voler bene a @jksheva7— Pietro Raffa (@pietroraffa) March 6, 2022
L'Italia è con voi!pic.twitter.com/IOUIfFgNtQ#Shevchenko #StopPutinNOW
Напомним, что FIFA разрешила иностранцам расторгать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.
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