Шевченко – о нападении россии: «Города бомбят, убивают детей и стариков – это кошмар, от которого я хочу проснуться»

Украинский тренер хочет, чтобы все вернулось в нормальное русло

Фото: УАФ Украинский тренер Андрей Шевченко высказался о вторжении россии на территорию Украины:

Мои родственники рассказывают мне о происходящем. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и пожилых людей, которые не могут уехать. Это кажется страшным сном, кажется, что завтра я проснусь и вернусь в нормальную жизнь, но я понимаю, что этого не произойдет... Это реальность. Украина хочет быть частью Европы, это было наше решение. Зеленский – великий президент, ведущий нас к нашей свободе и независимости. Voler bene a @jksheva7

L'Italia è con voi!pic.twitter.com/IOUIfFgNtQ#Shevchenko #StopPutinNOW — Pietro Raffa (@pietroraffa) March 6, 2022 Напомним, что FIFA разрешила иностранцам расторгать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.

Олег Шумейко-младший