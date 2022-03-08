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Шевченко – о нападении россии: «Города бомбят, убивают детей и стариков – это кошмар, от которого я хочу проснуться»

Украинский тренер хочет, чтобы все вернулось в нормальное русло
Футбол В Украине
08 марта 09:46
Шевченко – о нападении россии: «Города бомбят, убивают детей и стариков – это кошмар, от которого я хочу проснуться»
Фото: УАФ

Украинский тренер Андрей Шевченко высказался о вторжении россии на территорию Украины:

Мои родственники рассказывают мне о происходящем. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и пожилых людей, которые не могут уехать.

Это кажется страшным сном, кажется, что завтра я проснусь и вернусь в нормальную жизнь, но я понимаю, что этого не произойдет... Это реальность.

Украина хочет быть частью Европы, это было наше решение. Зеленский – великий президент, ведущий нас к нашей свободе и независимости.

Напомним, что FIFA разрешила иностранцам расторгать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.

Олег Шумейко-младший
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