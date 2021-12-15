Шевченко – о первой победе у руля «Дженоа»: «Облегчение для всей команды»

«Грифоны» длительное время не выигрывали

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал для сайта Джанлуки Ди Марцио первую победу у руля генуэзской команды в игре с «Салернитаной» (1:0):

«Эта победа — облегчение для всей команды. Сегодня мы играли лучше и заслужили этот успех. В первом тайме у нас было много возможностей забить, но чего-то не хватало, как и в предыдущих матчах. Нужно работать намного больше. Во второй половине мы физически просели, но внесённые изменения дали возможность вернуться в игру. Трансферный рынок? Мы строим планы с новым спортивным директором, который сейчас приехал. В следующих двух матчах нам предстоит сыграть с такими сложными соперниками, как «Лацио» и «Аталанта», а затем мы подумаем о трансферном рынке».

Благодаря победе «грифоны» вышли в следующую стадию Кубка Италии, где их уже ждет «Милан».

Напомним, скаут Серии А заявил, что для Шевченко после «медового месяца» в «Дженоа» начались сложные трудовые будни.