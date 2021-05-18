Шевченко: «Зинченко и Малиновский – имидж Украины и поднятие нашего престижа»
Шевченко «обслужил» Шапаренко на тренировке сборной Украины
Наставник «сине-желтых» позаботился о подопечном
18 мая 09:01
Николай Шапаренко и Андрей Шевченко / Фото - УАФ
Сборная Украины продолжает первую часть подготовки к Евро-2020. К занятиям в общей группе пока не может присоединиться полузащитник Николай Шапаренко.
У футболиста спазм мышцы левой ноги. Во время восстановительной процедуры главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко в шутливой форме попытался «угодить» молодому хавбеку.
Ранее Шевченко рассказал о влиянии Руслана Малиновского и Александра Зинченко на имидж Украины.
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