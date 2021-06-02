Экс-игрок «Шахтера»: «Судаков через год-два станет одним из лучших игроков УПЛ»
Шевченко объяснил попадание Судакова в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020
Молодой хавбек «Шахтера» имеет шанс принять участие в большом турнире
Георгий Судаков / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил попадание Георгия Судакова в окончательную заявку национальной команды на Евро-2020. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.
— Чем Судаков заслужил попасть в финальную заявку?
— Мне нравится его отношение, его мобильность, его движение. Судаков попал в состав, потому что выглядит хорошо. Это результат наблюдений тренерского штаба за ним
Ранее Шевченко назвал основную задачу сборной Украины в подготовке к Евро-2020.
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