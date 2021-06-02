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Шевченко объяснил попадание Судакова в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020

Молодой хавбек «Шахтера» имеет шанс принять участие в большом турнире
Футбол Евро-2020
20:59
Шевченко объяснил попадание Судакова в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020
Георгий Судаков / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил попадание Георгия Судакова в окончательную заявку национальной команды на Евро-2020. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.

— Чем Судаков заслужил попасть в финальную заявку?

— Мне нравится его отношение, его мобильность, его движение. Судаков попал в состав, потому что выглядит хорошо. Это результат наблюдений тренерского штаба за ним

Ранее Шевченко назвал основную задачу сборной Украины в подготовке к Евро-2020.

Петр Приходько
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Теги

Георгий Судаков Андрей Шевченко

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