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Шевченко остается на самоизоляции. Тассотти выразил готовность заменить специалиста в ближайшем матче

Ранее главный тренер «Дженоа» сдал положительный тест на коронавирус
Футбол Серия А (Италия)
18:15
Шевченко остается на самоизоляции. Тассотти выразил готовность заменить специалиста в ближайшем матче
Мауро Тассотти / Фото - ФК Дженоа

Мауро Тассотти, ассистент главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко, рассказал о состоянии украинского специалиста после заражения коронавирусом. Слова итальянца передает пресс-служба клуба.

Шевченко пока еще на изоляции. С нетерпением ждем встречи с ним. Я чувствую себя уже более уверенно, но хотел бы, что Андрей был с нами на скамейке во время матча против «Сассуоло». Это нужно ему и команде. Если не выйдет – готов взять на себя ответственность и руководить командой, чтобы они чувствовали всю мою поддержку.

Конечно, у нас были некоторые трудности из-за отсутствия Шевченко на тренировках. Были некоторые проблемы с полями, пришлось тренироваться на синтетике. Андрей следил за всем каждый день.

Ранее сообщалось, что нападающий «Бенфики» Роман Яремчук подхватил коронавирус.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Шевченко Дженоа Мауро Тассотти коронавирус

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