Шевченко остался на контракте с «Дженоа» и продолжить получать ежемесячную зарплату

Специалисту не выплатили компенсацию

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера «Дженоа», но контракт с ним не был разорван.

По информации источника, специалисту не была выплачена компенсация, так как он до сих пор находится на контракте с клубом.

Украинец продолжить получать ежемесячную зарплату до завершения контракта в середине 2024-го года. Тем не менее, он имеет право вести переговоры и подписывать соглашения с другими командами.

Шевченко – уже третий коуч на контракте у «грифонов». Помимо украинского специалиста, действующие соглашения с «грифонами» также имеют два бывших наставника команды – Давиде Баллардини и Роландо Маран.

Зарплата Андрея Николаевича в «Дженоа» «чистыми» составляет 2,3 миллиона евро в год, а содержание всего тренерского штаба обойдется генуэзцам в 7 миллионов в год.

Напомним, «Динамо» рассматривает Шевченко на замену Луческу.