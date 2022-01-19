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Шевченко остался на контракте с «Дженоа» и продолжить получать ежемесячную зарплату

Специалисту не выплатили компенсацию
Футбол Серия А (Италия)
08:02
Шевченко остался на контракте с «Дженоа» и продолжить получать ежемесячную зарплату
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера «Дженоа», но контракт с ним не был разорван.

По информации источника, специалисту не была выплачена компенсация, так как он до сих пор находится на контракте с клубом.

Украинец продолжить получать ежемесячную зарплату до завершения контракта в середине 2024-го года. Тем не менее, он имеет право вести переговоры и подписывать соглашения с другими командами.

Шевченко – уже третий коуч на контракте у «грифонов». Помимо украинского специалиста, действующие соглашения с «грифонами» также имеют два бывших наставника команды – Давиде Баллардини и Роландо Маран.

Зарплата Андрея Николаевича в «Дженоа» «чистыми» составляет 2,3 миллиона евро в год, а содержание всего тренерского штаба обойдется генуэзцам в 7 миллионов в год.

Напомним, «Динамо» рассматривает Шевченко на замену Луческу.

Источник: BurBuzz Павел Харченко
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Андрей Шевченко Дженоа

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