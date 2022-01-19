Шевченко отказал турецкому гранду перед увольнением из «Дженоа»

Украинец мог сразу же обрести новое место работы

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Андрей Шевченко получил предложение о трудоустройстве сразу после своего увольнения из «Дженоа».

Сообщается, что украинцу поступило предложение возглавить «Галатасарай» в последние дни его работы в Генуе.

Специалист отказал турецкому гранду, а они вскоре назначили новым главным тренером Доменека Торрента – бывшего помощника Хосепа Гвардиолы.

Также стало известно, что украинский специалист до сих пор находится на контакте с «Дженоа» и продолжит получать зарплату.

Напомним, «Дженоа» планирует заменить Шевченко его бывшим партнером по «Милану».