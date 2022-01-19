Павелко отреагировал на увольнение Шевченко из «Дженоа»
Шевченко отказал турецкому гранду перед увольнением из «Дженоа»
Украинец мог сразу же обрести новое место работы
10:40
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa
Андрей Шевченко получил предложение о трудоустройстве сразу после своего увольнения из «Дженоа».
Сообщается, что украинцу поступило предложение возглавить «Галатасарай» в последние дни его работы в Генуе.
Специалист отказал турецкому гранду, а они вскоре назначили новым главным тренером Доменека Торрента – бывшего помощника Хосепа Гвардиолы.
Также стало известно, что украинский специалист до сих пор находится на контакте с «Дженоа» и продолжит получать зарплату.
Напомним, «Дженоа» планирует заменить Шевченко его бывшим партнером по «Милану».
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