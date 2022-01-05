Шевченко ожидает результат теста на ковид и может вернуться к работе с «Дженоа» уже завтра

«Грифоны» проведут встречу с «Сассуоло» 6 января

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко ожидает результат повторного теста на ковид, сообщает итальянский ресурс Il Secolo XIX.

По информации источника, Шевченко уже завтра может приступить к работе с командой, если тест будет отрицательным.

Отметим, что завтра, 6-го января, «Дженоа» проведет матч чемпионата Италии против «Сассуоло». В турнирной таблице Серии А «Дженоа» идет в зоне вылета.

Ранее сообщалось, что сборная Польши намерена пригласить Шевченко на пост главного тренера.