Соседняя к Украине страна хочет пригласить Шевченко возглавить национальную сборную
Шевченко ожидает результат теста на ковид и может вернуться к работе с «Дженоа» уже завтра
«Грифоны» проведут встречу с «Сассуоло» 6 января
13:45
Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко ожидает результат повторного теста на ковид, сообщает итальянский ресурс Il Secolo XIX.
По информации источника, Шевченко уже завтра может приступить к работе с командой, если тест будет отрицательным.
Отметим, что завтра, 6-го января, «Дженоа» проведет матч чемпионата Италии против «Сассуоло». В турнирной таблице Серии А «Дженоа» идет в зоне вылета.
Ранее сообщалось, что сборная Польши намерена пригласить Шевченко на пост главного тренера.