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Шевченко ожидает результат теста на ковид и может вернуться к работе с «Дженоа» уже завтра

«Грифоны» проведут встречу с «Сассуоло» 6 января
Футбол Серия А (Италия)
13:45
Шевченко ожидает результат теста на ковид и может вернуться к работе с «Дженоа» уже завтра
Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко ожидает результат повторного теста на ковид, сообщает итальянский ресурс Il Secolo XIX.

По информации источника, Шевченко уже завтра может приступить к работе с командой, если тест будет отрицательным.

Отметим, что завтра, 6-го января, «Дженоа» проведет матч чемпионата Италии против «Сассуоло». В турнирной таблице Серии А «Дженоа» идет в зоне вылета.

Ранее сообщалось, что сборная Польши намерена пригласить Шевченко на пост главного тренера.

Петр Приходько
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Теги

Дженоа Андрей Шевченко

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