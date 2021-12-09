Шевченко: «Ожидаю жаркий и напряженный матч с «Сампдорией»

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался о грядущем матче с «Сампдорией» в Серии А. Слова специалиста приводит Tuttomercato.

Это была положительная неделя. Кришито и Дестро вернулись к нам. Кришито намного опережает Маттиа, мы оцениваем его состояние. Дестро также тренируется с нами, мы надеемся, что завтра оба будут готовы.

– Как играть в дерби?

– С горячим сердцем и холодной головой. Такие матчи очень много значат для болельщиков, нужно к ним хорошо готовиться и играть смело.