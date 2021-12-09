Шевченко может выдохнуть. В состав «Дженоа» возвращается ряд игроков
Шевченко: «Ожидаю жаркий и напряженный матч с «Сампдорией»
«Дженоа» завтра проведет свою игру в Серии А
16:51
Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался о грядущем матче с «Сампдорией» в Серии А. Слова специалиста приводит Tuttomercato.
– Я ожидаю очень жаркий, напряженный матч. С большим духом и мужеством. Я ожидаю большой поддержки со стороны болельщиков. Она вселяет в нас надежду и желание двигаться вперед, бороться и побеждать в матчах.
Это была положительная неделя. Кришито и Дестро вернулись к нам. Кришито намного опережает Маттиа, мы оцениваем его состояние. Дестро также тренируется с нами, мы надеемся, что завтра оба будут готовы.
– Как играть в дерби?
– С горячим сердцем и холодной головой. Такие матчи очень много значат для болельщиков, нужно к ним хорошо готовиться и играть смело.
Матч «Дженоа» – «Сампдория» состоится 10-го декабря, начало – в 21:45.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Дженоа» идет на 19-м месте с 10-ю очками, «Сампдория» – 15-я, имея 15 баллов.
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