Скаут Серии А: «Дебют Шевченко можно оценить как пробу пера молодого талантливого автора»
Шевченко: «Передо мной стоит задача не вылететь»
Выполнению задачи должна помочь трансферная кампания клуба
22 ноября 19:27
Андрей Шевченко / Фото: Дженоа
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в эфире программы Цыганык Live рассказал о главной задаче после назначения главным тренером клуба.
«На данный момент работаем над частью сложного периода. Клуб планирует трансферную политику. Посмотрим, как будет в будущем. Должны быть компетентными в каждом матче, понимая все сложности. Передо много стоит задача не вылететь. Будем делать все, чтобы этого не случилось».
Напомним, ранее Шевченко заявил, что команда не полностью укомплектована.
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