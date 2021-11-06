Шевченко подпишет контракт с клубом Серии А до 2023 года

Украинский специалист будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год

Фото: УАФ

Андрей Шевченко близок к назначению в «Дженоа».

Как сообщает журналист Николо Скира в своем twitter, контракт украинского специалиста с «грифонами» будет рассчитан до 2023 года с опцией продления.

При этом он будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год. О назначении могут объявить в ближайшее время.

Сообщается, что переговоры находятся на финальной стадии. В штаб Шевченко войдут Андреа Малдера и Мауро Тассотти, которые работали с ним в сборной Украины.

Отмечается, что с другим кандидатом – Андреа Пирло – «Дженоа» договориться не удалось.