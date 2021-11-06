Источник: в ближайшие часы Шевченко возглавит итальянский клуб
Шевченко подпишет контракт с клубом Серии А до 2023 года
Украинский специалист будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год
08:55
Фото: УАФ
Андрей Шевченко близок к назначению в «Дженоа».
Как сообщает журналист Николо Скира в своем twitter, контракт украинского специалиста с «грифонами» будет рассчитан до 2023 года с опцией продления.
При этом он будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год. О назначении могут объявить в ближайшее время.
Сообщается, что переговоры находятся на финальной стадии. В штаб Шевченко войдут Андреа Малдера и Мауро Тассотти, которые работали с ним в сборной Украины.
Отмечается, что с другим кандидатом – Андреа Пирло – «Дженоа» договориться не удалось.
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