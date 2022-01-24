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Шевченко получит семизначную сумму за разрыв контракта с «Дженоа»

Специалист близок к назначению в сборную Польши
Футбол Украинские легионеры
15:28
Шевченко получит семизначную сумму за разрыв контракта с «Дженоа»
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Андрей Шевченко до сих пор имеет действующий контракт с «Дженоа», но отстранен от своей работы.

Как сообщает ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив, сумма компенсации для специалиста за досрочный разрыв соглашения составляет 10 миллионов евро.

Члены тренерского штаба украинца получат остальную часть суммы.

На замену украинцу в генуэзский клуб пришел немецкий тренер, который тренировал аутсайдера бельгийского чемпионата.

Ранее сообщалось, что Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Уже стала известна потенциальная зарплата специалиста.

Павел Харченко
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Андрей Шевченко Дженоа

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