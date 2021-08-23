Шевченко: «Сборная Украины на Евро показала максимум своей игры»
Шевченко посетит матч сборной Украины против Франции
Бывший главный тренер команды сообщил, что на его поддержку можно рассчитывать
12:05
Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в шоу «Великий футбол» сообщил, что посетит матч отбора на ЧМ-2022 с Францией.
- Можно ожидать, что увидим вас на матчах сборной?
– Однозначно. Всегда буду поддерживать сборную. Это главная команда моей жизни. Я всегда открыт. Любой звонок – я всегда отвечу. Если надо будет где-то моя подсказка – всегда открыт.
Я останусь на матч с Францией, приедут мои помощники. Мы хотим поддержать команду в таком важном матче
Ранее Шевченко подвел итоги своей работы со сборной Украины.
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