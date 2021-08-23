Шевченко посетит матч сборной Украины против Франции

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в шоу «Великий футбол» сообщил, что посетит матч отбора на ЧМ-2022 с Францией.

– Однозначно. Всегда буду поддерживать сборную. Это главная команда моей жизни. Я всегда открыт. Любой звонок – я всегда отвечу. Если надо будет где-то моя подсказка – всегда открыт.

Я останусь на матч с Францией, приедут мои помощники. Мы хотим поддержать команду в таком важном матче