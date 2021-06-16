Шевченко: «После футбола рассматривал бизнес-карьеру»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью журналу Forbes рассказал, что хотел бы попробовать себя в сфере бизнеса.
- Когда вы задумались о вариантах будущего после завершения карьеры футболиста? Какие у вас были карты на руках?
– Кроме спорта я рассматривал несколько вариантов. Например, попробовать что-то новое. Как один из вариантов рассматривал бизнес-карьеру.
У меня были политические амбиции, поэтому какой-то момент я занялся политической деятельностью. Я понял, что это не мое, вернулся, получил тренерское образование и выбрал то направление, к которому у меня самая большая предрасположенность.
- Какие варианты вы рассматривали в бизнесе?
– Есть какие-то заработанные доходы, определенные активы, которыми я обязан управлять. Нельзя сказать, что я активно занимаюсь бизнесом, но бизнес позволяет мне и моей семье чувствовать финансовую независимость и некоторую уверенность в будущем.
- Как и в какие проекты инвестирует Андрей Шевченко?
– Я пассивный инвестор. Есть определенные управляющие, которые консультируют, но окончательные бизнес-решения всегда за мной.
Завтра Шевченко во главе сборной Украины проведет 2-й матч на Евро-2020.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.
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