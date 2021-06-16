Шевченко: «После футбола рассматривал бизнес-карьеру»

Андрей Шевченко / Фото: УНИАН

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью журналу Forbes рассказал, что хотел бы попробовать себя в сфере бизнеса.

– Кроме спорта я рассматривал несколько вариантов. Например, попробовать что-то новое. Как один из вариантов рассматривал бизнес-карьеру.

У меня были политические амбиции, поэтому какой-то момент я занялся политической деятельностью. Я понял, что это не мое, вернулся, получил тренерское образование и выбрал то направление, к которому у меня самая большая предрасположенность.

- Какие варианты вы рассматривали в бизнесе?

– Есть какие-то заработанные доходы, определенные активы, которыми я обязан управлять. Нельзя сказать, что я активно занимаюсь бизнесом, но бизнес позволяет мне и моей семье чувствовать финансовую независимость и некоторую уверенность в будущем.

- Как и в какие проекты инвестирует Андрей Шевченко?

– Я пассивный инвестор. Есть определенные управляющие, которые консультируют, но окончательные бизнес-решения всегда за мной.