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Шевченко: «Президент россии? Даже не хочу называть имя этого существа»

Главный террорист мира будет гореть в аду
Футбол Украинская Премьер-лига
19:24
Шевченко: «Президент россии? Даже не хочу называть имя этого существа»
Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о главном террористе мира – владимире путине. Его цитирует Daily Mail.

«Совершенно согласен с отстранением российских спортсменов от соревнований, пока война не прекратится. Мы должны оказывать давление. Президент России – я не хочу называть имя этого существа – сказал, что это спецоперация. Это не спецоперация. Это убийство невиновных. Это люди в окружении. Это бомбардируемые города».

Ранее разведка США сообщила, что путин болен раком.

Петр Приходько
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