Шевченко: «Скоро объявлю об особой инициативе для украинских беженцев»
Шевченко: «Президент россии? Даже не хочу называть имя этого существа»
Главный террорист мира будет гореть в аду
Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о главном террористе мира – владимире путине. Его цитирует Daily Mail.
«Совершенно согласен с отстранением российских спортсменов от соревнований, пока война не прекратится. Мы должны оказывать давление. Президент России – я не хочу называть имя этого существа – сказал, что это спецоперация. Это не спецоперация. Это убийство невиновных. Это люди в окружении. Это бомбардируемые города».
Ранее разведка США сообщила, что путин болен раком.
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