Шевченко возглавил «Дженоа». Берлускони, Мбаппе, Зинченко, Миколенко – с клубом связывают много имен
Шевченко прибыл в расположение «Дженоа»
Тренер посетил офис клуба
15:41
Фото: УАФ
Новоиспеченный главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прибыл в Гению и посетил офис клуба.
#Genoa, ecco #Shevchenko: il nuovo allenatore è arrivato a Pegli pic.twitter.com/VhVxotnwxr— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) November 8, 2021
Ранее стало известно, что для Шевченко в «Дженоа» могут приобрести Александра Зинченко и Виталия Миколенко.