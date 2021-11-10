Шевченко раскрыл, над чем будет работать в «Дженоа» в первую очередь
Шевченко: «Приезд Моуриньо в Италию многое дал здешнему футболу»
Специалист поделился мнением о первом сопернике во главе «Дженоа»
10 ноября 22:59
Андрей Шевченко / Фото - Дженоа
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал тот факт, что проведет первый матч во главе команды против «Ромы» Жозе Моуриньо. Слова специалиста передает пресс-служба «грифонов».
Мне известно, что дебютный поединок у руля «Дженоа» мне доведется провести против «Ромы» Жозе Моуриньо. Этот тренер вызывает у меня без мерное уважение.
Ранее он вернулся в Италию. И его приезд дал многое здешнему футболу.
Ранее известный украинский тренер Вячеслав Грозный назвал сразу девять причин, по которым вариант с «Дженоа» – перспективный для Шевченко.
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