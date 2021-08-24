Шевченко: «Приятно, что президент Зеленский очень большое внимание уделяет спорту»

Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Легендарный футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире телеканала «Футбол» рассказал о ближайших планах.

Очень приятно, то, что наш Президент Зеленский уделяет очень большое внимание этому. Я думаю, этот год вообще и Олимпиада и чемпионат Европы был очень интересным для украинских болельщиков спорта, так и на футбольной арене, так и на Олимпийских играх.

У нас, я считаю, все очень хорошо получилось. Наши атлеты еще раз доказали, что мы можем выдерживать соревнования во всём мире. Мы можем выигрывать, и я думаю, что это очень большой задел для будущего Украины.