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Шевченко: «Приятно, что президент Зеленский очень большое внимание уделяет спорту»

Бывший игрок и тренер сборной Украины – об участии в праздновании 30-летия независимости страны
Футбол Сборная Украины
12:10
Шевченко: «Приятно, что президент Зеленский очень большое внимание уделяет спорту»
Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Легендарный футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире телеканала «Футбол» рассказал о ближайших планах.

Я приехал в Киев по случаю 30-летия независимости Украины – это большой праздник для всех нас. Я хочу поздравить всех украинских болельщиков, всю Украину с этим. Немножечко забегая вперед, мой приезд именно связан с этим. У нас будет много мероприятий здесь в Украине, я приглашён на одни из них.

Очень приятно, то, что наш Президент Зеленский уделяет очень большое внимание этому. Я думаю, этот год вообще и Олимпиада и чемпионат Европы был очень интересным для украинских болельщиков спорта, так и на футбольной арене, так и на Олимпийских играх.

У нас, я считаю, все очень хорошо получилось. Наши атлеты еще раз доказали, что мы можем выдерживать соревнования во всём мире. Мы можем выигрывать, и я думаю, что это очень большой задел для будущего Украины.

Напомним, Шевченко наградили Орденом Ярослава Мудрого 5-й степени.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Шевченко Владимир Зеленский

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