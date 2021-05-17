Шевченко признался, будет ли болеть за Зинченко в финале Лиги чемпионов

В решающем поединке «Манчестер Сити» встретится с «Челси»

Андрей Шевченко / Фото - Sempremilan

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью программе «Великий футбол» рассказал о том, что собирается посетить финал Лиги чемпионов. Наставник «сине-желтых» признался, что ему сложно выбрать, кого поддерживать.

Я планирую побывать на финале Лиги чемпионов в Порту. За кого буду переживать? Для меня это сложный вопрос. Мои симпатии, конечно, на стороне Александра Зинченко, но «Челси» – это один из трех клубов, в которых я играл. Так что буду болеть за команду из Лондона.

Напомним, что Зинченко из-за участия в решающем поединке Лиги чемпионов присоединится к сборной позже.