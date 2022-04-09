Шевченко про обстрел оккупантами Краматорска: «Справжній геноцид українського народу!»
Украинский тренер в очередной раз призвал остановить войну
Андрей Шевченко
В результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске,где тысячи мирных людей готовилось к эвакуации, погибло свыше 50 людей, среди них есть и дети. После очередного теракта рашистов, легендарный футболист Андрей Шевченко опубликовал в соцсетях пост, в очередной раз призвав остановить войну в Украине:
Ранее XSPORT.ua опубликовал эмоциональный пост каратистки Анжелики Терлюги о страшных событиях в Краматорске.
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