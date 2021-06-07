«Основная задача – выйти из группы». UEFA подробно расспросил Шевченко об ожиданиях от Евро-2020
Шевченко прокомментировал реакцию России на новую форму сборной Украины
На экипировке изображены украинские границы
22:27
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал реакцию России на новую форму его команды.
«Реакция в России на нашу форму меня вообще не интересует. Меня интересует только реакция украинских болельщиков. А им новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен».
Украина в новой форме разгромила Кипр (4:0).
13 июня Украина сыграет против Нидерландов в первом матче на Евро-2020.
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