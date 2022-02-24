Шевченко: «В единстве мы победим, ведь Украина – страна свободолюбивых граждан»
Шевченко: «Прошу поддержать Украину и призвать Россию прекратить агрессию»
Экс-тренер национальной команды высказался о вторжении
Андрей Шевченко / Фото: Чемпионат
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко в своем Instagram высказался о вторжении России в Украину.
«Рано утром началась полномасштабная война, инициированная Россией. Мой народ и моя семья подвергаются опасности. Украина и ее население хотят мира и территориальной целостности.
Пожалуйста, я прошу вас поддержать нашу страну и призвать российское правительство прекратить их агрессию и нарушение международного права.
Мы хотим только мира. Война не нужна. Война – это не ответ».
Ранее многие украинские футболисты пожелали смерти президенту России Владимиру путину.
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