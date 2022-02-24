Шевченко: «Прошу поддержать Украину и призвать Россию прекратить агрессию»

Андрей Шевченко / Фото: Чемпионат

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко в своем Instagram высказался о вторжении России в Украину.

Пожалуйста, я прошу вас поддержать нашу страну и призвать российское правительство прекратить их агрессию и нарушение международного права.

Мы хотим только мира. Война не нужна. Война – это не ответ».