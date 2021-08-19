Шевченко: «Рапид» – хорошая команда, которая показывает качественный силовой футбол»

Игра с «Зарей» состоится 22:00

Фото: ФК Заря

Вратарь «Зари» Никита Шевченко оценил пресс-службе клуба предстоящий матч с «Рапидом» в квалификации Лиги Европы.

«Думаю, что нас ожидает интересный матч. Встретимся с хорошим соперником. Думаю, зрители останутся довольны, а мы постараемся добиться положительного результата в первом матче».

Что вы знаете о «Рапиде»? Следили ли вы за матчем вашего будущего соперника с «Анортосисом»?

«Признаюсь честно, полностью игру с «Анортосисом» отдельно я не смотрел. Видел на разборе уже несколько игр, когда разбирали «Рапид». Отмечу, что «Рапид» - хорошая команда, которая показывает качественный силовой футбол. Мне соперник понравился. У них качественный подбор игроков. Повторюсь, матч завтра будет очень интересным».

Насколько победа над «Рапидом» важна для команды в связи с небольшой «пробуксовкой» в чемпионате?

«Любой матч выигрывать приятно. В чемпионате мы, увы, стартовали не очень удачно. Но футбол тем прекрасен, что у тебя есть шанс реабилитироваться и встать на победную волну, что мы завтра и попытаемся сделать».

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция «Рапид» – «Заря».