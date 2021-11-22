Шевченко рассказал, что должно произойти, чтобы украинские клубы могли конкурировать в Европе

Сам специалист решил работать в Италии

Андрей Шевченко / фото - УАФ

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал о перспективах украинцев на крупных турнирах.

Семья будет переезжать к вам в Геную?

«Семья будет приезжать, обязательно. Сейчас пока школа».

Что скажете о сборной Украины?

«Поздравляю команду. Сделал пост перед матчем, поздравил ребят после. С некоторыми созванивались. Очень рад. Это большой кусок и моей работы, моего тренерского штаба. Будем смотреть, следить. Для меня и моего штаба сборная всегда будет родной командой».

В ЛЧ «Динамо» и «Шахтер» сыграют на этой неделе. Почему наши клубы не могут конкурировать с грандами?

«Это не ко мне вопрос. Конечно, я смотрю. Верю, что у нас будет поколение. В Украине есть футболисты. Самое главное – дождаться поколения, когда сможем создать конкурентоспособную команду в одном или другом клубе, которая сможет реализовывать все задачи, которые перед ней ставятся. Думаю, наши два ведущих клуба, некоторые, которые подтягиваются к «Динамо» и «Шахтеру», имеют шансы сделать это».

Напомним, ранее защитник «Шахтера» Сергей Кривцов назвал условие, при котором перейдет к Шевченко в «Дженоа».